Никто не ожидал порыва по мирному договору с Японией – Слуцкий

Москва, , 19:47 — REGNUM В Госдуме отметили поступательное движение в развитии ситуации относительно российско-японского мирного договора, передает корреспондент ИА REGNUM 22 января.

«Что касается главной интриги — условий заключения мирного договора между Россией и Японией — никто не ожидал моментального прорыва. Идет поступательное движение на встречу друг другу. Сегодняшний тон и характер взаимного диалога позволяют надеяться, что дальнейшие переговоры будут складываться по модели игры с положительной суммой», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Он напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что общее решение должно быть приемлемо для народов России и Японии и поддержано общественностью обеих стран.

Итоги трехчасовой встречи Путина и Абэ однозначно говорят об интенсификации российско-японских контактов, полагает Слуцкий.

«Заявления лидеров России и Японии свидетельствуют о том, что их встреча прошла в позитивном ключе. Были достигнуты достаточно серьезные договоренности о расширении торгово-экономических связей, увеличении взаимного турпотока и дальнейшей активизации двусторонних отношений, в том числе по совместному освоению Курил», — заявил глава комитета Госдумы.

Он видит положительный итог нынешних переговоров.

«В любом случае, процесс идет. И это уже положительный результат при решении задачи, стоящей на повестке многие десятилетия. Надеемся, что к окончательному итогу Москве и Токио удастся прийти в ближайшем будущем», — заключил Слуцкий.