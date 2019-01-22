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Россия и Китай «разрушили преимущество США» в космосе

Политика

Национальный центр воздушной и космической разведки США опубликовал доклад под названием «Конкуренция в космосе»

Россия и Китай «разрушили преимущество США» в космосе
Иван Шилов © ИА REGNUM
Космос

Вашингтон, 22 января 2019, 19:23 — REGNUM  На днях Национальный центр воздушной и космической разведки США опубликовал доклад под названием «Конкуренция в космосе». Документ не секретный и размещен на сайте Пентагона.

Доклад сделан по заказу руководства Военно-воздушных сил США. В нем подробно описываются тенденции в космической области и растущие проблемы для США, связанные с иностранными космическими активами.

Документ выпущен для общественного обсуждения. Он использует комбинацию изображений, оценок и прогнозов для характеристики возрастающих угроз для использования космоса США и их союзниками и представляет перспективы для дальнейшей эволюции этих тенденций.

В самом начале доклада выдвигается тезис, что после холодной войны Соединенные Штаты доминировали в космосе. Однако «за последние два десятилетия, зарождающийся Китай и возрождающаяся Россия развивали технологии, которые разрушили преимущество США».

Подчеркивается, что «иностранные конкуренты интегрируют передовые космические и противокосмические технологии в стратегии боевых действий, тем самым бросая вызов превосходству США и позиционируя себя как космические державы».

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Американский военный космос
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