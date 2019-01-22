СМИ: Медведев готовит реорганизацию аппарата правительства

Москва, , 19:11 — REGNUM Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медеве проводит реорганизацию аппарата правительства. Об этом сегодня, 22 января, сообщает РБК со ссылкой на источники в правительстве.

Сообщается, что в течение месяца в правительстве планируют сократить дублирующие функции профильных департаментов и секретариатов вице-премьеров. Также более четко будут очерчены компетенции вице-премьеров.

Источники отметили, что обсуждение целесообразности реорганизации структуры правительства идет с момента его формирования после победы Владимира Путина на выборах президента России в марте 2018 года. Цель реорганизации — сократить число дублирующих функций профильных департаментов и секретариатов вице-премьеров.

Дело в том, что в настоящее время секретариаты вице-премьеров и отраслевые департаменты фактически дублируют друг друга. По сути дела речь идет о перераспределении ряда полномочий между секретариатами вице-премьеров и отраслевыми департаментами правительства. Однако окончательного варианта реорганизации пока нет.

Окончательное решение должно быть принято к весне.