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СМИ: Медведев готовит реорганизацию аппарата правительства

Политика

Решение будет принято к весне

Москва, 22 января 2019, 19:11 — REGNUM  Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медеве проводит реорганизацию аппарата правительства. Об этом сегодня, 22 января, сообщает РБК со ссылкой на источники в правительстве.

Сообщается, что в течение месяца в правительстве планируют сократить дублирующие функции профильных департаментов и секретариатов вице-премьеров. Также более четко будут очерчены компетенции вице-премьеров.

Источники отметили, что обсуждение целесообразности реорганизации структуры правительства идет с момента его формирования после победы Владимира Путина на выборах президента России в марте 2018 года. Цель реорганизации — сократить число дублирующих функций профильных департаментов и секретариатов вице-премьеров.

Дело в том, что в настоящее время секретариаты вице-премьеров и отраслевые департаменты фактически дублируют друг друга. По сути дела речь идет о перераспределении ряда полномочий между секретариатами вице-премьеров и отраслевыми департаментами правительства. Однако окончательного варианта реорганизации пока нет.

Окончательное решение должно быть принято к весне.

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Правительство России
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