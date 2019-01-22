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Премьер-министр Италии предложил помогать Африке деньгами

Политика

ЕС должен помочь Африке реализовать свой потенциал, сказал Джузеппе Конте

Премьер-министр Италии предложил помогать Африке деньгами
Protezione Civile
Джузеппе Конте

Рим, 22 января 2019, 18:58 — REGNUM  Европа должна увеличить объемы финансовой помощи Африке, заявил во вторник, 22 января, премьер-министр Италии Джузеппе Конте, передает Affari Italiani.

Он отметил, что Европа проходит период кризиса и никак не может сформулировать общую политику по вопросам, связанным с африканским континентом и миграцией.

Евросоюз должен увеличить ресурсы для помощи, использовать больше энергии для того, чтобы помочь Африке развиваться, и реализовать весь свой огромный потенциал, сказал Конте.

Позиция правительства Италии в отношении нелегальной миграции состоит в том, что помогать жителям африканского континента нужно «у них дома», стимулируя развитие Африки и одновременно борясь с потоками нелегальных экономических мигрантов.

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Евросоюз и страны Африки
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