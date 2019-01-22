Долги за газ: «Чечня попыталась узаконить сложившуюся практику»

Москва, , 18:55 — REGNUM Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 января заявил генеральный директор фонда «Прикладная политология» (Роств-на-Дону) Сергей Смирнов на двадцать втором заседании Экспертного клуба «Регион» в пресс-центре REGNUM.

«Знаменитая недавняя история со списанием 9 млрд задолженности за газ — это, если начать копать, не нынешние долги, а долги, по которым прошёл срок давности. В случае, если у потребителей отсутствуют какие-то дополнительные соглашения и договора с Газпромом, то, в принципе, действительно, можно списать», — заявил Смирнов.

То, что другие регионы могут сделать или попробовать это сделать, безусловно, становится вызовом для бюджетной системы, но не лишено определённой логики, и «Газпром» также несёт вину за сложившееся положение, считает он.

«Газпрому такой большой, что ему всё можно и не замечает очень многие мелочи. Ну вот поймали», — отметил Смирнов.

В свою очередь, директор АНТО «НИЦ «Особое мнение» Екатерина Курбангалеева отметила, что ситуация, аналогичная чеченской, традиционно имела место в северокавказских республиках.

«Газпром», конечно, большой, но у него так же много обязательств. Мы прекрасно знаем, что и в Осетии, и в непризнанных республиках тянутся газопроводы, поставляется газ, и за это никто не платит. И то, что касается Чечни, эта ситуация накапливалась несколько лет. Кавказские республики особо никогда не платили за этот газ, даже лет десять назад, не говоря уже о незаконных врезках… Чечня, наконец, эту ситуацию признала и попытались узаконить таким очень странным способом», — отметила она.

Напомним, что ранее Заводской районный суд города Грозного обязал «Газпром межрегионгаз Грозный» списать задолженность за газ жителей Чечни в размере более 9 млрд рублей. По примеру Чечни аналогичные просьбы стали выдвигать и другие регионы. Между тем, Генпрокуратура России заявила, что считает иск чеченской прокуратуры о списании жителям региона долгов за газ необоснованным.