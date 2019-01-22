В Москве задержаны участники несанкционированной акции у посольства Японии

Москва, , 18:42 — REGNUM Семь человек были задержаны в Москве днём 22 января за проведение несогласованной акции перед зданием посольства Японии. Об этом сообщил глава столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

«Это была попытка проведения акции. Она очень быстро закончилась — и даже не успела начаться, я бы сказал», — приводит его слова РИА Новости.

Чиновник уточнил, что новых заявок на проведение акций против передачи Японии части Курильских островов в столичную мэрию не поступало.

Как передавало ИА REGNUM, 22 января в Кремле проходит встреча президента России Владимира Путин и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. В центре внимания на переговорах находятся вопросы, связанные с заключением мирного договора между двумя странами.

Напомним, что в минувшее воскресенье, 20 января, на Суворовской площади в Москве состоялся согласованный митинг «За сохранение территориальной целостности России. Против передачи Курильских островов Японии».

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