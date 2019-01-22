Иран заявил о готовности к войне на уничтожение Израиля

Тегеран, , 18:21 — REGNUM 21 января командующий ВВС Ирана Азиз Насирзаде сделал заявление о том, что его страна готова начать войну против Израиля и противостоять любым ударам с его стороны. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

«Мы готовы к войне с Израилем. Эта война станет последней для него», — сказал Азиз Насирзаде.

Надо полагать, что данное заявление было вызвано недавней атакой израильских ВВС по целям на территории Сирии. Минобороны Израиля сообщило, что авиаудары наносились по складам вооружений, местам расположения спецслужб и тренировочному лагерю, имеющим отношение к проиранским силам в Сирии. Речь идет о палестинском ополчении «Лива аль-Кудс». В атаке участвовало три эскадрильи израильских истребителей.

По сообщению минобороны России, сирийской ПВО удалось сбить 30 ракет и управляемых бомб. Израильские самолеты применили 50 ракет и управляемых бомб.

В результате ударов погиб 21 человек. Из них шесть сирийских военнослужащих, трое иностранных граждан и 12 иранских военнослужащих из Корпуса стражей Исламской революции.

Это уже третий авиаудар Израиля по сирийской территории менее чем за месяц. Что интересно, для отражения этих израильских атак почему-то ни разу не применялся сирийский ЗРК С-300. По мнению военных экспертов, удары израильской авиации будут продолжены до тех пор, пока Тель-Авив не понесет ощутимые потери в боевой авиации.