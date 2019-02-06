Признаёт ли Япония свою ответственность за Вторую мировую войну? Нет!

Москва, 6 февраля 2019, 22:25 — REGNUM Признаёт ли Япония итоги Второй мировой войны?
Признаёт ли Япония свою ответственность за войну?
Анатолий Кошкин о территориальных претензиях Японии к Китаю, Корее, России и Курильских островах.
Видео:
Москва, 6 февраля 2019, 22:25 — REGNUM Признаёт ли Япония итоги Второй мировой войны?
Признаёт ли Япония свою ответственность за войну?
Анатолий Кошкин о территориальных претензиях Японии к Китаю, Корее, России и Курильских островах.
Видео:
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