Признаёт ли Япония свою ответственность за Вторую мировую войну? Нет!

Москва, , 22:25 — REGNUM Признаёт ли Япония итоги Второй мировой войны?

Признаёт ли Япония свою ответственность за войну?

Анатолий Кошкин о территориальных претензиях Японии к Китаю, Корее, России и Курильских островах.

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