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Признаёт ли Япония свою ответственность за Вторую мировую войну? Нет!

Политика

Материалы круглого стола в ИА REGNUM

Признаёт ли Япония свою ответственность за Вторую мировую войну? Нет!
Иван Шилов © ИА REGNUM
Японские солдаты

Москва, 6 февраля 2019, 22:25 — REGNUM  Признаёт ли Япония итоги Второй мировой войны?

Признаёт ли Япония свою ответственность за войну?

Анатолий Кошкин о территориальных претензиях Японии к Китаю, Корее, России и Курильских островах.

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