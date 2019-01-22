Шахназаров: ЕС хочет, чтобы Россия продолжила кормить Украину

Москва, , 18:25 — REGNUM «Северный поток — 2» — это проект, в котором есть доля риска, убеждён режиссёр Карен Шахназаров. Об этом он заявил 22 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Цель РФ — довести «Северный поток — 2» до результата, — сказал он. — Европейцы вынуждены считаться с тем давлением, которое на проект оказывают США, а значит, это проект, в котором есть доля риска. И РФ может идти на компромиссы (в споре с Украиной по вопросам транзита газа — прим. ИА REGNUM ) до тех пор, пока не завершено строительство газопровода «Северный поток — 2». Цель Европы — им надо получить газ, но кроме того, они хотят, чтобы РФ, после того как запустит «Северный поток — 2», кормила Украину. Им хочется, чтобы РФ оставила часть газа Украине, как она делала 25 лет. Наш интерес в данном случае — найти правильный компромисс. Можно пойти на уступки, но главное — закончить «Северный поток — 2», и все карты будут в руках РФ».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что российская государственная корпорация «Газпром» не желает менять старые условия ведения своего бизнеса на Украине. По словам Климкина, на трёхсторонней встрече делегации Украины и Евросоюза выступали с «очень чёткой» позицией, которая заключается в том, что времена изменились и «Газпром» должен пересмотреть условия ведения своего бизнеса на Украине — условия старых контрактов, по мнению Киева, более не актуальны.

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