В регионах научились оптимизировать бюджет без «обвала социальных расходов»

Москва, , 18:08 — REGNUM Среди губернаторов возобладал технократический подход к управлению, что уже принесло плоды для регионального развития. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 января заявил вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский на двадцать втором заседании Экспертного клуба «Регион» в пресс-центре REGNUM, комментируя шестой ежегодного интегрированный рейтинг эффективности управления в субъектах Российской Федерации Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) в 2018 году.

«Что касается политики самих губернаторов, здесь технократический подход возобладал и пока он имеет позитивный эффект для регионального развития», — заявил Туровский.

При этом в рамках такой «технократической модели» удаётся не просто оптимизировать финансово-бюджетную сферу в регионах, но при этом и избегать «резкого обвала социальных расходов», констатировал он.

«С одной стороны, работа с региональными ведётся лучше, более качественным образом — об этом свидетельствует и сокращение задолженности, и уход от бюджетных дефицитов, — и в то же самое время при такой тенденции мы могли бы заподозрить регионы в проведении жёсткой оптимизации социальной сферы. Пока этого не происходит», — указал эксперт.

«Более того, напротив, по итогам прошлого года социальные акценты в бюджетной политике губернаторов даже стали более явными — это видно по новому увеличению расходов на здравоохранение после провала с ними год назад (в 2017 году), это видно и по росту расходов на образование. В общем и целом социальные тренды оказываются достаточно позитивные», — продолжил он.

С другой стороны, не столь блестящая ситуация пока что сохраняется в сфере ЖКХ, отметил Туровский.

«Акценты в сторону собственно социальных статей сместились, а что касается ЖКХ и дорожного хозяйства, здесь единой линии нет. Тренды очень разные, разнонаправленные, и в ряде регионов эта ситуация с ЖКХ может приводить к весьма негативным последствиям», — добавил политолог.

22 января в пресс-центре REGNUM состоялось двадцать второе заседание Экспертного клуба «Регион» по теме «Эффективность региональной власти в 2018 году». Эксперты обсудили лучшие и долгосрочную динамику качества управления в регионах. По их мнению, в регионах наблюдается определённый рост эффективности исполнительной власти и переход к «технократическому» стилю управления.