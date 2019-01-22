Париж всеми силами пытается удержаться в Сирии

Париж, , 18:05 — REGNUM Французские дипломаты встревожены выводом американских войск из Сирии, сообщает газета Le Figaro со ссылкой на высокопоставленных чиновников, которые высказали свое мнение на условиях анонимности.

Источники издания считают, что с самого начала войны Франция теряет один за другим рычаги влияния, которыми она так долго пользовалась в Сирии. Запланированный вывод американских военных, объявленный в декабре президентом США Дональдом Трампом, в случае его завершения, будет иметь для Парижа и его союзников, конкретные последствия.

По словам французского чиновника, если американцы уйдут, то французские сухопутные силы будут вынуждены последовать за ними, страны Запада могут потерять свой единственный плацдарм на севере Сирии.

Однако французские дипломаты не теряют надежды: с момента объявления Дональда Трампа о выводе войск французские власти пытаются отговорить президента США от данного шага или, по крайней мере, приостановить его.

Париж выдвигает множество причин, чтобы остановить реализацию неожиданного решения американского президента: риск нападения с применением химического оружия, защиту поддерживаемого США курдского ополчения, предполагаемые попытки Ирана закрепиться в Сирии, а также то, что борьба с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) еще далека от завершения.

По мнению одного из источников Le Figaro, именно президент Франции Эммануэль Макрон убедил Трампа отложить вывод американских войск из Сирии.

Тем не менее, Le Figaro отмечает, что дипломатические перспективы Франции по Сирии довольно мрачны: Россия, Иран и Турция лишили Париж рычагов давления в ООН. И это произошло на фоне подрыва доверия к американскому союзнику. Один из французских дипломатов заявил, что, несмотря на противоречивую политику США в отношении Сирии и Ирана, «вряд ли это остановит Дональда Трампа от ухода с Ближнего Востока».

Следует заметить, что 21 января в британской прессе появилась информация о том, что Британия выводит половину своих боевых самолетов из Сирии и Ирака. Довольно понятный звоночек и для Франции.