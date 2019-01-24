Курильская капитуляция. Кто разделит сомнительные лавры Хрущёва?

Москва, 24 января 2019, 17:46 — REGNUM Кто хочет разделить репутацию Хрущёва?
Что означает капитуляция перед Японией для международного положения России?
Михаил Демурин о переговорах России и Японии о «мирном договоре» и Курильских островах.
Москва, 24 января 2019, 17:46 — REGNUM Кто хочет разделить репутацию Хрущёва?
Что означает капитуляция перед Японией для международного положения России?
Михаил Демурин о переговорах России и Японии о «мирном договоре» и Курильских островах.
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