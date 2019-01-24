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Курильская капитуляция. Кто разделит сомнительные лавры Хрущёва?

Политика

Материалы круглого стола в ИА REGNUM

Москва, 24 января 2019, 17:46 — REGNUM  Кто хочет разделить репутацию Хрущёва?

Что означает капитуляция перед Японией для международного положения России?

Михаил Демурин о переговорах России и Японии о «мирном договоре» и Курильских островах.

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Страсти о Курилах
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