Британия выводит половину своих самолетов из Сирии и Ирака

Дамаск, , 17:54 — REGNUM Британские ВВС собираются вывести половину своих боевых самолетов из Сирии и Ирака. Речь идет о выводе восьми истребителей «Торнадо».

Шесть «Торнадо» останутся для нанесения ударов по ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По словам британских военачальников, они также могут быть использованы против сирийского правительства в случае «использования им химического оружия».

Кроме «Торнадо» Британия оставит в регионе Ближнего Востока около десяти разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов Reaper («Жнец»).

По имеющейся информации, в Сирии находится британский наземный контингент в количестве 300 военнослужащих. Он располагается на военной базе США в районе Эт-Танф, а также на базах в регионе к востоку от реки Евфрат.

Следует заметить, что этот шаг Британии следует за заявлением президента США Дональда Трампа о выводе американских войск из Сирии. С уходом американских военных из этой страны практически исчезает подавляющая часть военной инфраструктуры международной коалиции. Это ведет и к выводу войск союзников Соединенных Штатов из Сирии.