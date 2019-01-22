В Кремле проходят переговоры Владимира Путина с Синдзо Абэ

Москва, , 17:53 — REGNUM В Кремле начались президента Российской Федерации Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Об этом сегодня, 22 января, сообщает пресс-служба Кремля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Абэ прибыл в Москву с рабочим визитом по приглашению российского лидера.

Владимир Путин тепло приветствовал японского премьер-министра и членов японской делегации. Президент России отметил, что ему очень приятно, что встречи руководства России и Японии стали регулярными и это позволяет Москве и Токио обсуждать вопросы, связанные с развитием двусторонних отношений и ситуацию в регионе Дальнего Востока.

В свою очередь, Аьэ также заявил, что ему очень приятно быть в Москве. Глава японского правительства считает, что 2018 год стал годом поворотного пункта для японо-российских отношений.

Со своей стороны Япония готова прилагать усилия, чтобы год 2018 стал годом стремительного развития отношений между Японией и Россией.

«Мне радостно отметить, что наше двустороннее сотрудничество приносит обстоятельные результаты в рамках плана сотрудничества по восьми направлениям, японо-российских перекрестных годов и других», — сказал Абэ.

Он также подчеркнул, что намерен обсудить с Владимиром Путины заключение мирного договора между Россией и Японией.