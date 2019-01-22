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Армения утрясла вопросы с «Газпромом»: Цена на газ останется прежней

Политика

В декабре «Газпром» сообщил, что цена российского газа на границе Грузии и Армении в 2019 году вырастет до 165 долларов за тысячу кубометров со 150 долларов в 2018 году

Армения утрясла вопросы с «Газпромом»: Цена на газ останется прежней

Давос, Швейцария, 22 января 2019, 17:51 — REGNUM  Власти Армении договорились с «Газпромом» о сохранении внутреннего тарифа на газ. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал РИА Новости.

«Газпром» продает газ не Армении, а компании «Газпром Армения», поэтому наша роль опосредованная. Но мы договорились с «Газпром Армения», что внутри страны цена на газ не будет меняться», — сказал Пашинян в кулуарах экономического форума в Давосе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре «Газпром» сообщил, что цена российского газа на границе Грузии и Армении в 2019 году вырастет до 165 долларов за тысячу кубометров со 150 долларов в 2018 году.

Правительство страны заявляло о планах договориться с армянской «дочкой» российского «Газпрома» о сохранении внутреннего тарифа на газ, поясняя, что это предполагается сделать за счет сокращения издержек компании.

«Внутри страны тариф на газ не поменяется, и мы будем продолжать с «Газпромом» наши переговоры, чтобы прийти к окончательному согласию, и для нас очень важно согласовать долгосрочную цену на газ. Сейчас в рамках Евразийского экономического союза тоже идет обсуждение про создание общих рынков газа и энергетики, поэтому у нас есть много тем для обсуждения», — отметил премьер Армении.

Читайте ранее в этом сюжете: Пашинян и Путин пока не смогли договориться о цене на российский газ

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Армяно-российские отношения
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