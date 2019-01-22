На Украине закон о переименовании УПЦ обжаловали в Конституционном суде

Киев, , 17:30 — REGNUM 49 народных депутатов Украины обжаловали в Конституционном суде закон №5309 о переименовании Украинской православной церкви. Об этом 22 января заявил депутат от парламентской группы «Оппозиционная платформа — За жизнь» Василий Нимченко.

По его словам, закон «О внесении изменений в закон Украины «О свободе совести и религиозных организаций» по поводу названия религиозных организаций (объединений), которые входят в структуру (являются частью) религиозной организации (объединения), руководящий центр (управления) которой находится за пределами Украины в государстве, которое законом признано осуществившим военную агрессию против Украины и/или временно оккупировало часть территории Украины» нивелирует религиозную свободу в стране.

«Соответствующее конституционное представление было поддержано 49 народными депутатами Украины, для которых, хоть они и из разных политических сил, объединяющим фактором стала недопустимость вмешательства государства в дела церкви», — сказал Нимченко.

Он считает, что принятый закон дискриминирует по религиозному признаку миллионы украинских верующих, противоречит нормам международного права и является юридически безграмотным. Нимченко также напомнил, что документ принят парламентом с нарушением конституционной процедуры рассмотрения и принятия законов.

«К сожалению, это не первый антицерковный закон, принятый Верховной Радой Украины. И мы видим главных «вдохновителей-раскольников», которые в погоне за рейтингами замахнулись на святая святых — веру», — добавил Нимченко.

Депутат обвинил власти в проведении «бездарной и преступной антисоциальной политики», которая обанкротила граждан. Нимченко считает, что теперь власть готова залезть людям и в душу, указывая, в какую церковь ходить и как эта церковь должна называться.

Как сообщало, 20 декабря Верховная Рада приняла в целом законопроект №5309 о переименовании Украинской православной церкви. В тексте документа отмечается, что религиозная организация «обязана в своем полном названии, указанном в ее уставе (положении), отображать принадлежность к религиозной организации (объединению) за пределами Украины, в которую она входит (частью которой она является), путем обязательного воспроизведения в своем названии полного уставного названия такой религиозной организации (объединения) с возможным добавлением слов «в Украине» и/или обозначения своего места в структуре иностранной религиозной организации».

В пояснительной записке указано, что законопроект разработан с целью обеспечения государственной безопасности и суверенитета Украины, а также «с целью обеспечения общества полной и достоверной информацией».