«Власть делит украинцев на правильных и неправильных» — депутат Рады

Киев, , 17:25 — REGNUM «На Украине действующий режим пытается расколоть страну. Он удерживается при власти за счет разжигания вражды внутри Украины». Об этом 22 января написал на своей странице в Фейсбуке депутат, сопредседатель парламентской группы «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойкопо случаю Дня Соборности Украины.

«Этот год — решающий для нашей страны. Нынешняя власть всеми силами пытается расколоть Украину, но мы не позволим ей это сделать. Не может быть дальше разделения украинцев на правильных и не правильных. Все люди, в городах и селах, хотят одного — жить нормальной человеческой жизнью и быть уверенными в завтрашнем дне», — отметил Бойко.

Он прогнозирует, что действующая украинская власть «скоро отправится на свалку истории».

«Ровно 100 лет назад был принят исторический акт о воссоединении Украины. Ради будущего наших детей, сейчас мы должны объединить нашу страну вновь. Режим, который удерживается за счет разжигания вражды внутри Украины, скоро отправится на свалку истории. Люди не хотят видеть во власти тех, кто наживается на войне и не делает ничего ради возвращения мира», — подытожил Бойко.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января Украина отмечает День соборности и 100-летие провозглашения акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики. По случаю праздника президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина всегда помнила и будет помнить об украинцах, которые вынуждены жить на временно оккупированных территориях страны.

«Мы никогда о вас не забываем. Мы каждый день работаем для того, чтобы приблизить день вашего освобождения от враждебного ига», — сказал Порошенко.

Он сообщил, что Киев не согласится с требованиями Кремля и не предоставит Донбассу федеративный или специальный статус.