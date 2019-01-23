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В Казахстане планируют реформировать антикоррупционное ведомство

Политика

Дорожная карта предусматривает модернизацию системы отбора и подготовки кадров

Астана, 23 января 2019, 00:04 — REGNUM  В Казахстане утверждена дорожная карта развития агентства по делам государственной службы и противодействия коррупции на предстоящий трехлетний период, передает 22 января телеканал «Хабар 24».

Документ соответствует требованиям президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о модернизации правоохранительных органов республики. Дорожная карта предусматривает модернизацию системы отбора и подготовки кадров, внедрение безбарьерного обслуживания граждан, комплексное искоренение предпосылок коррупции и другие меры.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября 2018 года руководитель агентства по делам государственной службы и противодействия коррупции Алик Шпекбаев поручил руководителям ведомства создать официальные Facebook-страницы для служебных целей.

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Реформа МВД Казахстана
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