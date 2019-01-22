Убийство президента Гданьска спровоцировало рост угроз польским политикам

Станислав Стремидловский, , 18:46 — REGNUM

В Гданьске сотни людей во вторник вечером, 15 января, собрались в центре города, чтобы почтить память трагически погибшего президента Павла Адамовича, пишет Dziennik Bałtycki (Гданьск и Трехградье). Несмотря на сильный снегопад, улица, где расположена ратуша, была заполнена так, что иголке негде было упасть. «Я чувствую большую несправедливость, это несправедливо, что умер человек, который должен был жить, который действовал на благо Гданьска, который сделал так много добра», — заявил изданию горожанин Хенрик, не скрывая слез. Его жена Эва подчеркнула, что трагедия должна сплотить людей: «Я надеюсь, что это разбудит Польшу. Покажет, что не стоит спорить и разобщаться, потому что жизнь хрупка, а преждевременно уходят те, кто не должен».

Президент Ополе Аркадиуш Вишьневский не сомневается, что убийство Адамовича носит политическую подоплеку, сообщает Nowa Trybuna Opolska (Ополе). «Пример президента показывает, что вы можете быть очень хорошим, честным человеком и при этом находиться в такой драматической ситуации, как в Гданьске, — сказал Вишьневский. — Угрозы есть и нужно иметь их в виду, особенно когда вы президент города. С другой стороны, моя роль — быть с людьми, разговаривать с ними, поэтому я не хотел бы отделяться от них оцеплением или группой телохранителей». Трагедия в Гданьске заставила его задуматься, ведь Вишьневский много раз появлялся на публичных мероприятиях со своей семьей, брал сына, однако он не хочет жить в обществе страха и опасений за свою жизнь.

Президент Жешува Тадеуш Ференц до сих пор не избегал контактов с горожанами, часто вступая с ними в публичную полемику, вопрос в том, изменят ли события из Гданьска это, размышляет Super Nowości (Жешув). Атака убийцы Адамовича заставляет спрашивать и спрашивать, почему злоумышленник так легко поднялся на сцену и в течение нескольких десятков секунд после ударов ножом президента Гданьска он свободно перемещался по ней. Прозвучало много мнений о том, что самые важные люди в государстве не защищены должным образом. Опасается ли местное самоуправление Подкарпатья за свою безопасность? Представители Жешува подчеркивают, что если бы Ференц боялся встречаться с жителями, он не баллотировался бы снова. «Президент всегда любил что-либо обсуждать с жителями города и не намерен менять эту практику, — говорит пресс-секретарь градоначальника Мачей Хлодницкий. — Мы не будем вводить какие-либо меры защиты». Аналогично собираются поступить и другие руководители подкарпатских городов. Президент Перемышля Войцех Бакун со скепсисом относится к идее взять охрану. Бургомистр Санока Томаш Матушевский, отметив, что получает угрозы, тоже не намерен предпринимать дополнительные меры, но ожидает большей бдительности полиции и городских стражников. Отказывается от охраны и президент Мелец Яцек Вишьневский.

Полиция Влоцлавека задержала 30-летнего мужчину, передает Gazeta Pomorska (Быдгощ). Его подозревают в том, что он угрожал президенту Мареку Войтковскому и призывал к совершению преступления. «В нашем случае было крайне важно установить данные владельца IP-адреса, с которого было отправлено сообщение», — заявила представитель прокуратуры Малгожата Кренчицкая. И злоумышленник был довольно быстро обнаружен, хотя и пытался выдавать себя за другого человека. Войтковский сам сообщил в прокуратуру о двух случаях словесных угроз, адресованных ему через социальные сети. Одна из записей содержала комментарий к трагедии в Гданьске. В ней говорилось: «Теперь фраер Войтковский будет бояться ходить по городу, потому что устранили Адамовича, а следующим станет он». Президент Влоцлавека с самого начала сказал, что будет последовательно реагировать на все проявления ненависти и словесной агрессии, которые появляются в интернете. По его словам, «даже если кто-то делает это неосознанно, ради шутки или рекламы (хотя трудно представить отсутствие понимания в случае выражения угроз и агрессии по отношению к кому-либо), он должен, согласно польскому законодательству, страдать от последствий своих действий. И он будет нести наказание». Преступление, в котором обвинили 30-летнего мужчину, наказывается лишением свободы до трех лет.

Арестован 43-летний житель Фордона, который угрожал «пристрелить» премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, информирует Express Bydgoski (Быдгощ). Злоумышленник оставил под статьей на одном из польских порталов реплику: «Дайте мне винтовку, я подстрелю его». Полиция нашла автора комментария. В его доме полицейские обнаружили целый арсенал ножей (в том числе перочинных ножей и скальпеля). Суд утвердил ходатайство об аресте подозреваемого на три месяца. Сообщается, что этот человек ранее лечился в психиатрическом учреждении. Будет проведено психиатрическое обследование, чтобы определить степень вменяемости 43-летнего жителя Фордона. В случае признания его вменяемым, ему грозит до двух лет тюрьмы за угрозы в адрес премьер-министра и штрафы. Если он окажется ненормальным, то прокуратура планирует подать заявление о введении против него мер, предусмотренных законом, чтобы этот человек не представлял социальной угрозы.

В субботу, 19 января, вся Польша прощалась с Адамовичем, президентом Гданьска, который погиб от рук головореза во время концерта Большого рождественского благотворительного оркестра, рассказывает Gazeta Lubuska (Гожув-Велькопольский и Зелена-Гура). Многие региональные политики и чиновники со всей страны прибыли в Гданьск для участия в похоронах. Среди них был и президент Нова-Сули Вадим Тышкевич. В это время кто-то оставил надпись на шоссе «ТЫШКЕВИЧ, ТЫ БУДЕШЬ СЛЕДУЮЩИМ». Президент Нова-Сули, сообщив об инциденте, заметил: «Ранее прокуратура прекратила около десятка судебных разбирательств в отношении угроз в отношении меня и пожеланий смерти».

«Некий Марчин М. из Щецина оставил на нашем форуме под текстом об угрозах президенту Вроцлава Яцеку Сутрыку комментарий: «Это только начало, предатели! Вас будут потрошить, как свиней», — пишет Gazeta Wrocławska (Вроцлав). Автора высказывания нашли. На допросе в прокуратуре он заявил, что сделал сам из себя дурака. Марчин признался, что оставил комментарий, но не смог объяснить, почему это сделал. Более того, по его словам, он совсем не знает Сутрыка и не имеет представления о политических взглядах президента Вроцлава. И теперь заявляет, что не хочет, чтобы его слова воспринимали как поддержку убийства Адамовича. За последние дни это второй, кого задержали полицейские в связи с «ненавистническими высказываниями» в интернете. Первым был Цезарь О. из Познани, грозивший убить президентов Вроцлава и Познани Яцека Яськовяка.

Полиция Водзислава-Слёнского устанавливает личность человека, который прислал по электронной почте письмо с угрозами президенту города Мечиславу Кецу, передает Dziennik Zachodni (Катовицы и Верхняя Силезия). В нем президенту предлагали оглядываться по сторонам и беречь семью, потому что «скоро и твоя аорта будет пробита». Кеца проинформировал полицию и прокуратуру. Власти и следствие не раскрывают содержание всего сообщения из-за резкого содержания и в интересах расследования. Как отметил президент, раньше отправители угроз не упоминали его семью, это впервые сейчас такое произошло.

Открытие немецкого рынка труда для рабочих из Украины не вызвало ухода последних из польских компаний, пишет Dziennik Wschodni (Люблин). Хотя в конце прошлого года Ассоциация предпринимателей и работодателей подсчитала, что евро вместо злотых предпочтут от 500 тысяч до одного миллиона украинцев. «Если бы это случилось, возможно, нам пришлось закрыть бизнес, — признается предприниматель Божена Пиняк. — Хотя мы заботимся о наших сотрудниках, в том числе в финансовом отношении, у нас нет столько местных рабочих рук. Мы спасаемся, нанимая украинцев. Они зарабатывают столько же, сколько поляки, хотя стоят для нас они дороже, потому что мы также предоставляем им квартиры». По ее словам, украинцы могут скоро обнаружить, что немецкие ставки более привлекательные. Эту проблему также могут прочувствовать на себе поляки, работающие в Западной Европе, которые боятся, что украинцы окажутся более финансово привлекательными для немецких работодателей. Однако президент агентства по найму Давид Малецкий говорит, что Польшу покинут не более 80 тысяч украинских гастарбайтеров. «Черный сценарий» не был реализован, потому что немцы выставили серьезные условия. Только квалифицированные сотрудники, имеющие хотя бы базовые знания немецкого языка, получат работу за Одером. С 1 января они смогут въезжать в Германию и искать там ставки полгода. В Германии легче найти работу людям с высшим образованием, которые имеют определенную профессиональную квалификацию. Неудивительно, что многие украинцы разочарованы такими требованиями. Они с надеждой ждут 2020 года, когда Германия планирует открыть свой рынок труда для всех. Польские работодатели не скрывают пока что своего удовлетворения. «Нам нужны украинцы, потому что немногие поляки заинтересованы в тяжелой и малооплачиваемой работе, — говорят на одном из крупнейших перерабатывающих предприятий Люблинского региона. — Поляки, если им приходится много работать, предпочитают отправляться на запад… Мы восполняем этот разрыв с помощью соседей с востока, которые довольны своим заработком».

2019 год на рынке недвижимости может принести много выгодных изменений, предполагает Gazeta Współczesna (Белосток). Как прогнозируют эксперты Home Broker в последнем отчете, порадуются и те, кто рассматривает возможность покупки своей квартиры для проживания, и те, кто задумывается о покупке жилья для сдачи в аренду. Последние годы были плохи для покупателей недвижимости. В городах цены на жилье систематически росли. Удача улыбнулась заемщикам. Совет по денежно-кредитной политике решил, что рекордно низкие процентные ставки больше не будут повышаться. Это означает, что благоприятный период для погашения жилищных кредитов, стартовавший в марте 2015 года, продолжится. Размер платежей по кредитам будет оставаться низким, ипотечные кредиты — легкодоступны, а спрос на жилье ожидается на высоком уровне. В 2019 году реально оживление программы Mieszkanie Plus, которая получила импульс после введения стимулов для передачи земли под строительством. Положение людей, желающих арендовать квартиры в рамках этой программы, улучшилось благодаря дополнению Mieszkanie na Start, которая вводит схему субсидирования арендной платы, а значит семьи с низким доходом смогут снимать квартиры по рыночным ценам. Ожидается, что средняя дополнительная субсидия для семьи из четырех человек составит около 450 злотых в месяц. Наконец, в этом году должен вступить в силу закон о компаниях, инвестирующих в недвижимость. Им будет проще вкладывать средства (в том числе благодаря налоговым льготам).

Фермеры возмущены зайцами, рассказывает Gazeta Krakowska (Краков). Объединения сельхозпроизводителей собираются обратиться с петицией к правительству, чтобы попросить компенсировать ущерб, которые зайцы наносят их полям, а заодно хотят объявить на серых охоту. «Нынешние правила не позволяют этого, потому что совсем недавно зайцев не было в списке вредителей. Теперь фермеры жалуются: зайцы могут сожрать до 40% урожая», — говорит Гжегож Пюро из Прошовиц (Малопольское воеводство). Всепольский союз овощеводов (OZPW) просит изменить закон об охоте. «Зайцы, которые попадают к нам, родом из питомников в Чехии. Это ручные зайцы, которые подбираются к нашим фермам и наносят огромный урон овощным культурам. Даже собаки их не беспокоят», — говорит президент OZPW Збигнев Ожеховский. Представитель овощеводов Роберт Пиорунович сражался в различных учреждениях в течение четырех лет. Неудачно. «Мы чувствуем себя бессильными. У нас складывается впечатление, что существует заговор молчания, и никто не хочет заниматься проблемой зайцев, которых вывели из-под регулирования», — подчеркнул фермер. Овощеводы хотят даже не сколько компенсаций, столько отстрела зайцев. Однако охотники не согласны, они считают, что в первую очередь нужно истреблять лис.