Евросоюз снял санкции с Иосифа Кобзона

Брюссель, , 16:28 — REGNUM Совет ЕС принял решение о посмертном исключении из санкционного списка народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Об этом сообщается 22 января в Официальном журнале Евросоюза.

«В связи со смертью подсанкционного лица Совет ЕС считает, что запись в отношении него должна быть исключена из приложения к постановлению от 2014 года», — говорится в сообщении.

Напомним, Евросоюз в феврале 2015 года внёс певца и депутата Государственной думы Иосифа Кобзона в чёрный список лиц, которых Брюссель считает причастными к нарушению «территориальной целостности и суверенитета Украины».

30 августа 2018 года Иосиф Кобзон скончался в возрасте 80 лет после продолжительной болезни.

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