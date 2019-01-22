Новейшее гидрографическое судно для ВМФ России заложено в Рыбинске

Санкт-Петербург, , 16:25 — REGNUM На судостроительном предприятии «Вымпел» в Рыбинске (Ярославская область) сегодня, 22 января, заложено новейшее малое гидрографическое судно (МГС) «Яков Лапушкин» (проекта 19 910). После постройки оно войдет в состав ВМФ России, сообщили ИА REGNUM в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ по Военно-морскому флоту.

Это судно, способное выполнять задачи на значительном удалении от пунктов базирования, приказом главнокомандующего ВМФ адмирала Владимира Королёва получило имя начальника Гидрографического управления ВМФ СССР в годы Великой Отечественной войны контр-адмирала Якова Лапушкина. На закладке судна присутствовали внуки советского моряка.

Рыбинский завод «Вымпел» должен передать судно заказчику в 2022 году. Планируется, что МГС «Яков Лапушкин» войдет в состав Балтийского флота.

Малое гидрографическое судно проекта 19 910 предназначено для выполнения гидрографических и лоцмейстерских работ в прибрежных районах морей. Его основные задачи: постановка и снятие навигационных морских буев и вех, обслуживание береговых и плавучих средств навигационного оборудования, выполнение гидрографических работ, перевозка различных грузов в интересах военного флота.

Судно «Яков Лапушкин» может проводить гидрографические исследования на удалении более 3000 миль от пунктов базирования, а также работать в сложной ледовой обстановке.

Малое гидрографическое судно будет оснащено самыми современными техническими средствами для гидрографических исследований.

«В постройке находятся два судна проекта 19 910 со сроком сдачи ВМФ в 2019 году: «Николай Скосырев», строящееся на предприятии «Вымпел», и «Александр Рогоцкий», строящееся на АО «Судостроительный завод имени Октябрьской Революции», город Благовещенск, для Северного и Тихоокеанского флотов соответственно», — отметили в пресс-службе ВМФ России.