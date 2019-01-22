Южная Корея хочет изменить общепринятое название Японского моря

Сеул, , 17:03 — REGNUM В Южной Корее хотят добиться изменения общепринятого названия «Японское море» на «Восточное море», сообщает YTN.

Профессор из SUNGSHIN Women's University сообщила, что на картах таких авиакомпаний как Air China, Аэрофлот, Finnair, LOT, Nordwind Airlines Восточное море указано как Японское море. Однако Американская авиакомпания United Airlines использует оба этих названия.

Согласно японским СМИ, Международная гидрографическая ассоциация (International Hydrographic Organization — IHO) обратилась к правительству Японии с просьбой организовать встречу между Японией и Южной Корей для решения по вопросу названия Японского моря.

Как сказал главный секретарь Кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга: «Название «Японское море» является единственным международно признанным названием и его не нужно менять». Кроме этого правительство Японии согласилось провести встречу между двумя странами.