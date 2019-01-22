Больше никаких «дамы и господа»: Ганновер переходит на нейтральный язык

Ганновер, Германия, , 16:37 — REGNUM Столица немецкой земли Нижняя Саксония Ганновер хочет стать пионером в области социального прогресса. Власти города объявили, что в скором будущем все документы, публицистика, листовки и письма будут формулироваться только на гендерно-нейтральном языке, пишет газета Die Welt 22 января.

По рекомендации ганноверского ведомства по делам женщин и равенства полов в городе будут избегать обращений «дамы и господа» («герр и фрау») и любых других, содержащих в себе констатацию гендера. Вместо этого чиновники рекомендуют обращаться «дорогие гости» или просто «добрый день».

В школах Ганновера вместо учителей и учительниц появятся «обучающие» (нем. Lehrende). Будут заменены названия других профессий, социальных статусов, и даже некоторых предметов обихода, содержащие в себе намек на пол.

В случае сомнений, если не будет найдена гендерно-нейтральная формулировка, в слове предлагается использовать знак «звездочка» — *.

По словам мэра Ганновера Штефана Шостока, разнообразие является сильной стороной его города. Введение гендерно-нейтрального административного языка станет мерой реализации решения Конституционного суда ФРГ, признавшего существование третьего пола в 2017 году. В конце 2018 года немецкий бундестаг одобрил внесение графы третьего пола (нем. divers) в документы о рождении.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе этого года 41-летний депутат ландтага Баварии Маркус Ганзерер потребовал, чтобы отныне его считали женщиной. На специально созванную по этому поводу конференцию он пришел в парике и с макияжем.

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