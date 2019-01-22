Неожиданное назначение: в Оренбурге чиновникам представили нового вице-мэра

Оренбург, , 17:22 — REGNUM Оренбург загудел, как встревоженный улей, от известия о новом назначении в мэрии. На пост заместителя главы города по градостроительству и земельным вопросам назначен Анатолий Киланов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в горадминистрации, сегодня, 22 января, градоначальник Дмитрий Кулагин собрал в мэрии своих подчинённых и официального представил вице-мэра.

Интернет-сообщество уже отреагировало на кадровое решение. Многие комментаторы удивлены и отнеслись критически к назначению Киланова на значительный пост в мэрии. В администрации же отметили, что не обсуждают действия своего начальства при формировании команды.

Местные эксперты не исключают, что назначение Анатолия Киланова могло стать результатом какого-то компромисса и договорённости. Кроме того, строительство — самая коррумпированная сфера. Назначенец из силовых структур, не связанный с этой областью, может разорвать коррупционную связку между чиновниками и строителями. Однако некоторых настораживает биография бывшего главы ГУФСИН по Иркутской области.

Открытые источники сообщают, что в 2003—2005 годах Анатолий Киланов являлся начальником Соль-Илецкой колонии, более известной под названием «Чёрный дельфин», где преступники отбывают пожизненное наказание. Уроженец Курской области, с июля 2015 года он возглавлял ГУФСИН Иркутской области. В 2018 году отправлен в отставку по собственному желанию. По данным некоторых СМИ, расставание с должностью произошло на фоне скандала.

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Кроме того, по данным информресурсов, сотрудников иркутского ГУФСИН якобы страховала одна из фирм. Договор с компанией был заключён на оказание услуг по добровольному медстрахованию. От сотрудничества с ГУФСИН компания якобы получила 20 млн рублей — это 94% выручки за 2016 год.

В общем скандальные подробности, которые можно почерпнуть в интернете, заставляют оренбуржцев крепко задуматься. Горожане отмечают, что с новым мэром связывали надежды на радужные перспективы развития города, на формирование новой крепкой и профессиональной команды.

Напомним, бывший заместитель мэра по градостроительству и земельным вопросам Геннадий Борисов был задержан летом 2018 года. Его обвинили в коррупционном преступлении. По данным следователей, экс-чиновника задержали с поличным, в автомобиле обнаружено 2 млн рублей, которые являлись взяткой. Вскоре за Борисовым задержали и теперь уже экс-мэра города Евгения Арапова по подозрению во взяточничестве. Впоследствии силовики сообщали о новых эпизодах, согласно которым бывший градоначальник брал взятки правом на недвижимость, также ему предъявили обвинение в незаконном предпринимательстве. в октябре Арапов отправлен в отставку, а в декабре 2018 года пост мэра занял Дмитрий Кулагин, до этого занимавший должность вице-губернатора Оренбуржья, руководителя аппарата областного правительства.

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