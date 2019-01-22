Националисты избрали единого кандидата в президенты Украины

Киев, , 16:04 — REGNUM Украинские националисты определились с кандидатом на выборы президента Украины. Участвовать в предвыборной гонке и бороться за высший государственный пост от партий «Свобода» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и еще трёх радикальных политических организаций будет Руслан Кошулинский.

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Решение о выдвижении его единым кандидатом было принято на съезде партии «Свобода» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который состоялся сегодня, 22 января. Об этом сообщается на сайте политической организации. Кандидатура Кошулинского была поддержана единогласно.

Как сообщало ИА REGNUM, выбирать президента граждане Украины будут 31 марта. За три месяца до этой даты в стране официально стартовала предвыборная компания. На сегодня Центризбирком Украины зарегистрировал 12 кандидатов на высший государственный пост. В их числе шоумен и актёр Владимир Зеленский, которого кандидатом в президенты Украины выдвинула партия «Слуга народа». По оценкам экспертов, он имеет большие шансы на победу.

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При этом, согласно соцопросам, действующий глава государства Пётр Порошенко, который пока не заявил о своём намерении баллотироваться на второй срок, может рассчитывать только на четвёртое-пятое место в рейтинге среди предполагаемых претендентов на пост президента. Так, согласно опросу Института анализа и прогнозирования, проведенному в конце 2018 — начале 2019 года, лидером является бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, а Порошенко — лишь на четвёртом месте по популярности.