Дамаск, , 16:04 — REGNUM Утром 22 января Сирийская арабская армия сорвала попытку джихадистов устроить засаду в северо-западной части провинции Хама. Группа исламистов попыталась проникнуть в тыл позиций сирийских военных у небольшого города Аль-Бредидж. Об этом сообщает новостной ресурс Al-Masdar News.

Сирийской арабской армии удалось уничтожить почти всех боевиков, прежде чем они, наконец, отказались от своих планов.

С момента начала действия Сочинского соглашения в середине сентября 2018 года, обозначенная Идлибская демилитаризованная 20-километровая зона стала свидетелем роста числа боевых столкновений сирийскими правительственными силами и исламистскими группировками.

Несмотря на присутствие турецких наблюдательных постов у этой буферной зоны, они мало что сделали, чтобы остановить боевые действия.

Недавно радикальная группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уступила часть захваченных позиций на равнине Аль-Гааб протурецкому Фронту национального освобождения. Сделано это было, чтобы избежать наступательной операции Сирийской арабкой армии в этом районе. ИА REGNUM ранее сообщало об этом.

Трудно представить, что подобная сделка была бы возможна без одобрения турецких военных.