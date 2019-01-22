Комитет ГД настаивает на уточнении санкций за фейки и оскорбление госвласти

Москва, , 16:04 — REGNUM Комитет Госдумы по законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроекты о наказании за распространение в СМИ и интернете фейковых новостей, а также за размещение материалов, оскорбляющих общество, государство, официальные государственные символы и органы государственной власти, передает корреспондент ИА REGNUM 22 января.

К фейковым новостям будет относиться заведомо недостоверная общественно значимая информация, распространяемая под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу жизни или здоровью граждан, либо угрозу массового нарушения общественного порядка или общественной безопасности, либо прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, или наступления иных тяжких последствий. За такие действия предлагается установить административную ответственность в виде штрафа — от 3 тыс. до 5 тыс. рублей для граждан, от 30 тыс. до 50 тыс. рублей для должностных лиц, от 400 тыс. до 1 млн рублей для организаций с конфискацией предмета административного правонарушения.

По мнению главы комитета Госдумы Павла Крашенинникова («Единая Россия») законопроект следует доработать ко второму чтению. В частности, предстоит обсудить отдельные признаки указанных правонарушений на предмет их соответствия принципам формальной определенности, точности, ясности и недвусмысленности.

«Кроме того, требуют дополнительного обсуждения предложенные в законопроекте суммы штрафов, которые представляются завышенными», — отметил Крашенинников.

Еще один законопроект предусматривает механизм ограничения доступа к материалам, выражающим в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции РФ и органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации. Распространение таких материалов, предназначенных для неограниченного круга лиц, предлагается отнести к административным правонарушениям. При этом Генеральный прокурор и его заместители наделяются полномочиями по обращению в Роскомнадзор с требованием ограничения доступа к распространяющим такие материалы ресурсам. За совершение этих правонарушений предлагается установить административный штраф от 1 тыс. до 5 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Инициатива также нуждается в доработке, считает Крашенинников. Так, по его словам, необходимо уточнить перечень органов, должностные лица которых наделяются правом составлять протоколы об указанных административных правонарушениях.

«Кроме того, нужно обсудить целесообразность установления такой меры ответственности как административный арест. В указанных случаях может быть достаточно административного штрафа», — указал Крашенинников.

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