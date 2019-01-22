Власти Индонезии не пересмотрят вопрос о помиловании лидера экстремистов

Джакарта, , 16:02 — REGNUM Вице-президент Индонезии Юсуф Калла заявил, что правительство страны проигнорировало возражения международного сообщества, в том числе Австралии, в отношении планов об освобождения лидера и основателя экстремистского движения «Джемаа исламия» Абу Бакар Башира, осужденного за терроризм, сообщает Antaranews.

«Мы не рассматриваем возражения других стран», — заявил вице-президент, подчеркнув, что проблема Абу Бакар Башира является внутриполитическим вопросом.

Что касается заявления Австралии, то, по словам Юсуф Каллы, позиция Индонезии в этом вопросе такая же, как и когда Австралия признала Иерусалим частью Израиля.

В настоящее правительство Индонезии все еще рассматривает правовой механизм, который будет предоставлен 80 летнему Абу Бакар Баширу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон призвал президента Индонезии Джоко Видодо пересмотреть свое решение об освобождении 80 летнего лидера движения «Джемаа исламия», который обвиняется в финансировании терроризма и причастности к теракту на Бали в 2002 году.

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