Киев, , 15:57 — REGNUM Нынешний фаворит президентской избирательной кампании на Украине Юлия Тимошенко заявила, что не будет терять времени после избрания президентом. Заявление прозвучало 22 июня на так называемом «Форуме единства», сообщил 22 января официальный сайт партии «Батькивщина».

Тимошенко отметила, что действующая власть называет «рукой Кремля» все оппозиционные партии на Украине, однако на самом деле сама разрушает страну.

Выдвижение Тимошенко поддержал глава украинских раскольников Филарет, экс-президент Украины Леонид Кравчук, французский политик Жозеф Доль, а также бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Как сообщало ИА REGNUM, источник в украинском парламенте правильно назвал дату выдвижения Тимошенко в президенты — 22 января. По данным парламентария, действующий президент Украины Пётр Порошенко объявит об участии в выборах 2 февраля.

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