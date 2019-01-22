Долой всех! «Шатдаун» в США продолжается: это образец для всего мира?

Иван Кузнецов, , 19:24 — REGNUM

Президентству Трампа исполнилось два года. «Шатдауну» его правительства — месяц. План по разрешению политического кризиса через объявление чрезвычайного положения, которые многие видели желанным компромиссом, судя по всему, провалился.

На первом за два года официальном обращении к нации, передаваемом по всем крупным телеканалам, глава Соединенных Штатов… лишь повторил в который раз оспариваемые демократами данные статистики о незаконных пересечениях границы, жертвах преступлений, совершенных нелегалами, и смертях от контрабандных наркотиков. Вместо решительных действий, которых от него ждали, Трамп ограничился очередным призывом к демократам отказаться от своих требований и принять его условия.

На данный момент невозможно точно сказать, в чем истинная причина отказа от плана с объявлением очередного ЧП и выделением денег на стену из строительного бюджета министерства обороны. Возможно, такой шаг все же оказался невозможен по юридическим соображениям, или у президента все же есть уверенность в том, что демократы прогнутся под давлением быстрее, чем урон от самого долгового в истории Америки «шатдауна» превысит все мыслимые пороги.

А этот урон уже налицо.

Зарплату не получают около 800 тысяч сотрудников федерального правительства, половина из которых вынуждена тем не менее по-прежнему исполнять свои обязанности в полном объеме. Мало того, без финансирования остались в том числе и некоторые правоохранительные структуры, такие как пограничная служба, служба транспортной безопасности и даже охраняющая президента секретная служба. Остановлена система выдачи и поверки электронных разрешений на работу в Штатах, и для работодателей стало невозможно нанимать сотрудников, если они не граждане США. Не выделяются также средства по некоторым уже одобренным правительственным грантам для научных организаций и отдельных исследователей.

И это только самый базовый уровень проблемы. Существует урон и совершенно другого толка. Так, демократы в конгрессе отказываются голосовать за любые законопроекты, не нацеленные на прекращение «шатдауна». Под этим предлогом они уже отвергли введение новых санкций против Ирана и России, которые в другой ситуации были бы приняты с нехарактерным для современной Америки единодушием. Сам Трамп в связи с «шатдауном» решил не ехать на экономический форум в Давосе, на котором без него вполне счастливыми выглядят Владимир Путин, Си Цзиньпин и другие ключевые игроки глобальной геополитической партии…

Страдает имидж США и от информационных ударов, которые противники наносят друг другу, стремясь вынудить к сотрудничеству. То «анонимные источники» обиженно сообщат СМИ, что Трамп не делится деталями встреч Путина даже с ближайшими соратниками, то спикер палаты представителей Нэнси Пелоси с издевкой перенесёт ежегодное выступление президента — так называемое Состояние Союза — на другой день «по соображениям безопасности и в связи с «шатдауном»., а то и сам президент не полезет за словом в карман и отменит поездку той самой Пелоси в Европу, Египет и Афганистан на военных самолётах и предложит ей в официальном письме лететь за свой счет коммерческими авиалиниями…

Однако невозможно забыть, что лозунг Трампа, которого он до сих пор ревностно придерживался, — сделаем Америку снова великой. В своих публичных речах он неоднократно критиковал своих предшественников за то, что, «они превратили США в посмешище для всего мира». Но ведь ситуация, сложившаяся сейчас, — идеальный предлог для насмешек. Трампа, который так долго хвалился своим мастерством переговорщика, его же внутриполитические противники прижали к стенке до такой степени, что он не может заплатить даже собственной охране. Разве такое возможно в Китае, России или Иране, которые считаются соперниками США?

«Шатдаун» несёт равный вред всем сторонам американского политического процесса и, будучи продлён на значительное время, может привести только к одному результату — полной утрате доверия простого народа к своему правящему классу. Ведь если они не могут договориться даже по базовому вопросу зарплаты собственным сотрудникам, что уж говорить о куда более сложных вопросах экономики, здравоохранения и пр.

Именно поэтому рано или поздно одна из двух сторон конфликта все-таки свернёт с самоубийственного для обеих партий пути абсолютного отказа от сотрудничества. И первый публичный шаг на этом пути все-таки сделал глава государства. Спустя неделю после воинственного и резкого обращения к нации Трамп выступил перед прессой с куда более мягкой речью и предложил демократам компромисс. Согласно новому предложению президента, в обмен на финансирование стены в законопроект о бюджете также будут внесены статьи о «заморозке» на три года юридического статуса для иммигрантов, прибывающих из признанных «проблемными» стран, а также для так называемых мечтателей — нелегальных мигрантов, прибывших в США несовершеннолетними. Демократы поспешили отвергнуть это предложение, ведь когда противник даёт слабину, нужно дожимать, и переговорный процесс снова остановился.

Беспроигрышного выхода из политического клинча не видно, а время работает против обеих партий. И тем не менее и Трамп, и Пелоси продолжают стоять на своём… У них «шатдаун», и пусть весь мир подождёт.

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