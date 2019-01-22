Штраф за перегруз: водителей грузовиков в РФ ждут новые правила

Москва, , 16:47 — REGNUM В РФ частные перевозчики часто пренебрегают правилами транспортировки грузов, полагает руководитель технической службы Itella в России Дмитрий Макаревич. Об этом он заявил ИА REGNUM, комментируя новость о том, что статья КоАП, устанавливающая штраф за управление грузовиком с перегрузом, признана противоречащей Конституции РФ.

«Одним из вариантов исключения перегрузов является оборудование территории загрузки специальными весами, — заметил Макаревич. — Процесс взвешивания длится всего около 10 минут, зато возможность избегать перегрузов сказывается на безопасности дорожного движения. При общем перевесе автомобиля уменьшается эффективность его торможения, а при перевесе по осевым нагрузкам, при неправильной развесовке (например, когда вес смещён в конец полуприцепа) увеличивается шанс потерять контроль управления грузовиком. Кроме того, частое движение транспортных средств с превышением веса загрузки влияет на преждевременное разрушение мостов и эстакад, а также отрицательно сказывается на качестве дорожного полотна».

По его мнению, изменения в кодекс необходимо было вносить сразу после завершения пилотного проекта автоматического весогабаритного контроля.

«Одинаковое наказание получали владельцы транспортных средств, превысивших допустимую нагрузку в несколько килограммов, и владельцы ТС, кто двукратно превышал предельно допустимые нагрузки, хотя штраф имеет градацию в зависимости от процентного превышения перевозимого груза к допустимой массе, — отметил Макаревич. — Степень вины перевозчика также в каждом отдельном случае индивидуальна. Например, одинаковую ответственность, но разные условия и обстоятельства имеют водители, один из которых при перевозке сыпучих грузов может договориться с грузоотправителем о загрузке дополнительных тонн для сокращения количества рейсов, а другой водитель, транспортирующий товары на паллетах, принимает непосредственное участие в погрузке и даёт рекомендации по распределению груза по отсекам для исключения перегрузок на ось».

Также, по его словам, есть вопросы относительно обслуживания, частоты поверки и ремонта комплексов весогабаритного контроля.

«Нередки случаи, когда владельцам автопоездов грузоподъёмностью 20 тонн приходили штрафы за перевозку 16 тонн груза, — сказал Макаревич. — На ошибочное выставление штрафов влияют и многие другие нюансы: динамические силы, такие как ускорение или торможение транспортного средства, износ примыкающего дорожного полотна, крен дорожного покрытия и т. д. Однако в целом весогабаритный контроль — это необходимость. Крупные игроки рынка стараются не нарушать нормы транспортировки грузов, но, к сожалению, частные перевозчики зачастую пренебрегают этими правилами».

Напомним, как сообщил 22 января «КоммерсантЪ», статья КоАП, устанавливающая штраф за управление грузовиком с перегрузом, признана противоречащей Конституции. Так решил Конституционный суд России. Государственная дума теперь должна внести в кодекс соответствующие изменения. До этого момента штрафы за перегруз в случае фиксации автоматическими камерами должны назначаться в минимальном размере.