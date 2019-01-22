Полиция Москвы освободила задержанных у посольства Японии

Москва, , 15:40 — REGNUM В Москве полиция отпустила мужчин, задержанных на акции у посольства Японии, сообщает 22 января телеграм-канал «Красная Москва».

Всего количество задержанных, по данным источника, составило девять человек. Их доставили в ОВД Красносельское. В настоящий момент все отпущены.

Читайте также: Митингующих против передачи Курил депутатов ГД затолкали в автозаки — Ганзя

В Москве 22 января прошло мероприятие у территории посольства Японии. Участники выступали против передачи этой стране Курильских островов. Как пояснил депутат Государственной думы Валерий Рашкин (КПРФ) сотрудникам полиции, акция не являлась митингом, а была встречей депутата с избирателями.

Читайте также: У посольства Японии в Москве задержаны демонстранты

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве проходит встреча премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента России Владимира Путина. Стороны обсуждают заключение мирного договора между двумя странами.