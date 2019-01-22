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Таксисты в желтых жилетах перекрыли пути к мадридскому аэропорту

Политика

Тысячи людей участвуют в бессрочной забастовке в столице Испании

Мадрид, 22 января 2019, 15:55 — REGNUM  22 января в столице Испании Мадриде протестующие таксисты продолжили бессрочную забастовку и перекрыли часть дорог, ведущих в аэропорт Барахас, пишет газета El País.

Днем ранее основные профсоюзные организации и власти Мадрида не смогли достигнуть соглашения в вопросе регулирования сферы пассажирских перевозок. В ответ таксисты в желтых жилетах устроили сидячую забастовку на проспекте Авенида-де-ла-Испанидад и перекрыли участки трасс М-11 и М-14, ведущие в аэропорт Барахас.

В акции протеста участвуют тысячи людей. На видеозаписях запечатлены стычки между «желтыми жилетами» и испанской полицией. В Барселоне забастовка таксистов продолжается с 18 января.

Как сообщало ИА REGNUM, таксисты возмущены недобросовестной конкуренцией в сфере пассажирских перевозок. В частности, они требуют урегулировать деятельность платформ Uber и Cabify, предлагающих в аренду транспортные средства с водителями.

Читайте ранее в этом сюжете: Тысячи таксистов участвуют в бессрочной забастовке в Мадриде

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Политическая жизнь Испании
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