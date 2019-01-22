Верховный суд Казахстана сократил срок лишения свободы бывшему главе КНБ

Астана, , 16:06 — REGNUM Верховный суд Казахстана сократил срок лишения свободы бывшему председателю Комитета национальной безопасности (КНБ) республики Нартаю Дутбаеву с 12 до 11 лет, сообщает 22 января издание Tengrinews.kz.

Адвокат бывшего главы КНБ Негмат Исергепов уточнил, что кассационная коллегия Верховного суда рассмотрела дело 22 января 2019 года. Адвокат добавил, что не может рассказать подробности дела, так как слушания проходили в закрытом режиме.

Напомним, в сентябре 2017 года Нартай Дутбаев был осужден на семь лет и шесть месяцев лишения свободы за разглашение государственных секретов и превышение судебных полномочий.

В феврале бывший глава КНБ был осужден еще по одному делу. Его общий срок увеличился до 12 лет лишения свободы. Военный суд признал Дутбаева виновным в злоупортеблении властью, присвоение или растрате вверенного чужого имущества и легализация денег или имущества, полученных преступным путем.

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