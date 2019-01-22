Тамбовщина вошла в двадцатку лидеров по эффективности управления

Тамбов, , 15:36 — REGNUM Тамбовская область поднялась на семь пунктов и заняла 17 место в рейтинге эффективности управления в регионах России, подготовленном Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК), сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

АПЭК опубликовал шестой рейтинг эффективности управления в регионах России. Ярким позитивным примером успешной политики руководства регионом стала Тамбовская область, поднявшаяся в рейтинге с 24-го места на 17-е.

Исследование включает три блока: политико-управленческий, социальный и финансово-экономический. По каждому из них проводится своя оценка. Также акцентируется вклад губернаторов в социально-экономическую и общественно-политическую ситуацию на территории. В 2018 году по всем направлениям Тамбовская область под руководством Александра Никитина значительно улучшила свои результаты.

«…Впервые оказались в первой двадцатке Камчатский край и Тамбовская область, регионы не самые экономически развитые, но характеризующиеся благоприятными показателями работы региональной власти», — говорится в исследовании.

По мнению экспертов, позитивную динамику в рейтинге Тамбовской области обеспечил финансово-экономический блок. Тамбовщина также добилась максимума по показателям роста промышленности в регионе. Кроме того, в регионе произошло снижение уровня долговой нагрузки, а также отмечался рост бюджетных расходов на социальные нужды и ЖКХ.