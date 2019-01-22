«День соборности Украины — это архаика» — эксперт

Киев, , 15:34 — REGNUM День Соборности Украины превратился в один из самых смешных и натянутых государственных «праздников», поскольку власть накануне выборов осознанно взяла курс на сегментацию и раскол общества. Об этом 22 января написал на своей странице в Фейсбук украинский политолог Юрий Романенко, по случаю Дня соборности Украины.

«22 января превратилось в один из самых смешных и натянутых государственных «праздников», особенно сегодня, когда власть на этих выборах осознанно взяла курс на сегментацию и раскол. Зачем специально доказывать кому-то, что мы едины? Сама попытка наводит на мысль, что здесь что-то не чисто. Какое может быть единство, если за абсолютно адекватный вопрос о коррупции на русском языке президент начинает истерично вопить о кремлёвских агентах? Это Злука (воссоединение, соборность — перевод ред. с украинского языка), когда в гуманитарной политике навязывается на каком языке ты имеешь право говорить и по какой квоте, а сказанное на русском стыдливо прикрывают переводом?» — задался вопросом Романенко.

По его словам, украинские власти пытаются архаической (темой украинского языка, Днем Соборности) отвлечь украинцев от экономических провалов.

«В нормальной семье никто не кричит на базарной площади, что они нормальная семья. Потому что все окружающие это и так знают. Дети накормлены, во дворе чисто, никто не орет друг на друга, не слышен женский плач украдкой после разборок с мужем. Вот это и есть признак настоящей Злуки. Когда в головах порядок и во дворе порядок, и никто не прикрывается картонными картинками и улыбками, прикрывающими нравственную пустоту и физическую нищету», — подытожил Романенко.

Как сообщалось, 22 января выступая на Софийской площади в Киеве президент Украины Петр Порошенко заявил, что по итогам 2018 года уровень роста внутреннего валового продукта составит 3,4%.

По его словам, эти сухие цифры означают, что худшее для украинской экономики уже позади.