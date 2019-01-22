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Путин тепло и по-дружески приветствовал Абэ в Москве

Политика

Это уже 25-я по счёту встреча лидеров двух стран

Москва, 22 января 2019, 15:32 — REGNUM  Президент РФ Владимир Путин тепло и на «ты» приветствовал премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который прибыл в Москву с официальным визитом.

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«Я очень рад тебя видеть, добро пожаловать», — обратился российский лидер к своему японскому коллеге в начале переговоров, которые проходят в узком составе.

Президент РФ отметил, что встречи лидеров двух стран позволяют обсуждать вопросы, связанные с развитием двусторонних отношений и международными делами. Путин добавил, что такие встречи стали регулярными и это «очень приятно».

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Японский премьер-министр приехал в Москву для переговоров с Путиным

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Японии Синдзо Абэ прилетел в Москву для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным 21 января. На сегодняшних переговорах стороны намерены обсудить перспективы двустороннего сотрудничества. Однако главной темой станут вопросы по заключению мирного договора между странами.

Переговоры пройдут в два этапа — в узком и расширенном составах. После этого будет выпущено официальное заявление для прессы.

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Российско-японские отношения
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