Абэ намерен обстоятельно обсудить с Путиным тему мирного договора

Москва, , 15:24 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен как следует обсудить с президентом России Владимиром Путиным вопросы заключения мирного договора между странами, об этом он 22 января заявил в начале встречи с российским лидером в узком составе.

«Я хотел бы как следует обсудить вопросы заключения мирного договора с учетом результатов встречи между министрами иностранных дел и встречи переговорщиков на прошлой неделе», — заявил Абэ.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января Синдзо Абэ прибыл в Москву с официальным визитом. Основной темой переговоров японского и российского лидеров, которые проходят сегодня в Москве, как ожидается, станет заключение мирного договора между двумя странами.

Отметим, что Абэ рассматривает вариант заключения мирного договора с РФ на условиях передачи Японии острова Шикотан и группы мелких островов Хабомаи. В Москве неоднократно заявляли, что в ходе российско-японских переговоров ни одна из сторон не собирается жертвовать своими национальными интересами.

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