Вторник, 22 Января 2019 года
15:24:57 МСК

Абэ намерен обстоятельно обсудить с Путиным тему мирного договора

Политика

С учетом результатов встречи между главами МИД двух стран по этому вопросу

Москва, 22 января 2019, 15:24 — REGNUM  Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен как следует обсудить с президентом России Владимиром Путиным вопросы заключения мирного договора между странами, об этом он 22 января заявил в начале встречи с российским лидером в узком составе.

«Я хотел бы как следует обсудить вопросы заключения мирного договора с учетом результатов встречи между министрами иностранных дел и встречи переговорщиков на прошлой неделе», — заявил Абэ.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января Синдзо Абэ прибыл в Москву с официальным визитом. Основной темой переговоров японского и российского лидеров, которые проходят сегодня в Москве, как ожидается, станет заключение мирного договора между двумя странами.

Отметим, что Абэ рассматривает вариант заключения мирного договора с РФ на условиях передачи Японии острова Шикотан и группы мелких островов Хабомаи. В Москве неоднократно заявляли, что в ходе российско-японских переговоров ни одна из сторон не собирается жертвовать своими национальными интересами.

Читайте также: Путин и Абэ приступили к переговорам в Москве

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Мирный договор между Россией и Японией
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить