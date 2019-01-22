Рахмон назначил нового руководителя проблемного госавиаперевозчика

Душанбе, , 15:22 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмон назначил нового генерального директора авиакомпании «Таджик Эйр». Возглавил государственный авиаперевозчик, находящийся на грани банкротства, Дилшод Исматуллозода.

Ранее он занимал должность заместителя руководителя исполнительного аппарата президента Таджикистана, которым руководит дочь президента Озода Рахмон.

Напомним, что вчера, 21 января, на заседании правительства президент жестко раскритиковал работу Хайрулло Рахимова, возглавлявшего «Таджик Эйр» с 2017 года и, заслушав его отчет, выгнал из зала заседаний.

Аналогичная участь постигла и руководителя Государственного сберегательного банка «Амонатбанк» Рухулло Хакимзода. Теперь на его место назначен Икроми Сироджиддин Салом, который до сегодняшнего дня занимал должность заместителя председателя Национального банка Таджикистана.