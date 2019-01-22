Вашингтон, , 15:23 — REGNUM Невозможный ранее сценарий победы над США удалось реализовать России. Победа Москвы произошла без единого выстрела, пишет издание New American Journal.

Авторы статьи винят в произошедшем президента США Дональда Трампа, который якобы действует в интересах Кремля и ввергает свою страну в хаос. Его победа на выборах обернулась национальным и международным кризисом.

«Россия победила США без единого выстрела», — говорится в публикации.

Текущая ситуация может привести США к катастрофе. Так, «шатдаун» — остановка работы правительства из-за разногласий Трампа с демократами — может затянуться на неопределенный срок, что угрожает национальной безопасности и экономической стабильности.

Кризис в экономике может привести к массовым забастовкам, а позднее — к беспорядкам, тюремным бунтам и разбою. Власти США рискуют столкнуться с массовой истерией и экономическим коллапсом, еще более тяжелым, чем Великая депрессия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее конгрессмен-демократ Эрик Суолуэлл заявил о пагубном влиянии «шатдауна» на имидж США. Трамп «разрушает кредитный рейтинг морального лидера всего мира — Америки», добавил он.

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