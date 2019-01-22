Сотрудничество России и Японии приносит обстоятельные результаты — Абэ

Москва, , 15:15 — REGNUM Сотрудничество России и Японии приносят результаты, заявил 22 января японский премьер-министр Синдзо Абэ на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Москве.

«Мне радостно отметить, что двустороннее сотрудничество между странами приносит обстоятельные результаты», — заявил Абэ.

По его словам, в текущем году запланировано много важных международных мероприятий, а Токио со своей стороны готов приложить все усилия для того, чтобы он стал стремительным между двумя странами.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве проходит встреча президента РФ Владимира Путин и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Ранее стало известно, что вместе с Абэ в Москву прибыла его супруга и большая делегация представителей Японии.

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