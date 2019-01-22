Вторник, 22 Января 2019 года
15:28:11 МСК

Сотрудничество России и Японии приносит обстоятельные результаты — Абэ

Политика

«Двустороннее сотрудничество между странами приносит обстоятельные результаты»

Сотрудничество России и Японии приносит обстоятельные результаты — Абэ
Иван Шилов © ИА REGNUM
Синдзо Абэ

Москва, 22 января 2019, 15:15 — REGNUM  Сотрудничество России и Японии приносят результаты, заявил 22 января японский премьер-министр Синдзо Абэ на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Москве.

«Мне радостно отметить, что двустороннее сотрудничество между странами приносит обстоятельные результаты», — заявил Абэ.

По его словам, в текущем году запланировано много важных международных мероприятий, а Токио со своей стороны готов приложить все усилия для того, чтобы он стал стремительным между двумя странами.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве проходит встреча президента РФ Владимира Путин и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Ранее стало известно, что вместе с Абэ в Москву прибыла его супруга и большая делегация представителей Японии.

Читайте также: Японский премьер-министр приехал в Москву для переговоров с Путиным

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Российско-японские отношения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить