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Путин и Абэ приступили к переговорам в Москве

Политика

Беседа проходит в узком формате

Москва, 22 января 2019, 15:09 — REGNUM  В Кремле начались переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. По итогам беседы лидеров ожидается заявление для прессы.

Глава японского правительства прибыл в Москву 21 января. Ключевая тема встречи с президентом РФ — перспективы заключения мирного договора между Москвой и Токио.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что беседа Путина и Абэ будет приватной, после чего диалог продолжится в расширенном составе.

Генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга заявил, что власти Японии рассчитывают на «конструктивную дискуссию» лидеров. Абэ намерен продвинуть переговоры по мирному договору с Москвой настолько, насколько это возможно, пояснил Суга.

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Российско-японские отношения
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