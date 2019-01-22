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Италия купит у США F-35, но позже запланированного

Политика

Италия намерена купить у США девяносто истребителей

Рим, 22 января 2019, 15:08 — REGNUM  Власти Италии не намерены отказываться от закупки в США девяноста истребителей F-35 для военно-морских и военно-воздушных сил, однако по ряду причин попросят «растянуть» сделку, передает Agenzia Italia во вторник, 22 января.

Делегация итальянского министерства обороны в настоящее время находится в США. Некоторые поправки в ее работу вносит «шатдаун» в американском правительстве.

Италия относится к США как к основному союзнику и не намерена нарушать своих обещаний, вместе с тем в бюджете на 2019 год военные расходы были сокращены на 500 млн евро, отмечает издание.

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Военное влияние США в мире
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