Санкции идут на пользу РФ, в КНР экспериментируют над людьми: Радио REGNUM

Москва, 22 января 2019, 17:00 — REGNUM
- Киев лишили места в комитете ПАСЕ по снятию антироссийских санкций;
- Почему второй саммит США и КНДР не имеет смысла;
- Санкции помогли сократить внешний долг РФ;
- Немцы не видят угрозы в проекте «Северный поток — 2»;
- Пекин подтвердил существование генно-модифицированных детей.
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Читайте ранее в этом сюжете: Как США вмешались в вопрос по Курилам, а Киев опозорился: Радио REGNUM