Луценко признал, что Савченко — не агент ФСБ

Киев, , 14:59 — REGNUM Депутат Рады Надежда Савченко, подозреваемая в попытке госпереворота в Киеве, не является агентом ФСБ. Она — инструмент в чужих руках, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью изданию «Гордон».

По его словам, Савченко — очень харизматична и эксцентрична. Это тип человека, напрочь лишенного дисциплины государственника. Савченко беспрекословно подчинялась руководителю Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиру Рубану, который, как утверждает Луценко, несомненный агент ФСБ.

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Так, Савченко рассказывала, как «будет взрывать парламент, как добивать» и заявляла, что готова стать Жанной д’Арк. Луценко отверг предположение, что она является агентом российских спецслужб.

«Нет. Это инструмент для разрушения страны», — заявил украинский генпрокурор.

Как сообщало ИА REGNUM, народный депутат Надежда Савченко находится под стражей с марта 2018 года. Ей инкриминируют подготовку к госперевороту и терактам, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием.

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