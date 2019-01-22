Итальянский генерал возложил на Францию вину за хаос в Ливии

Рим, , 14:57 — REGNUM Часть ответственности за хаос в Ливии несет и Евросоюз в целом, и Франция — в особенности, заявил в интервью Affari Italiani во вторник, 22 января, экс-командующий итальянским контингентом в Ливии генерал Франко Анджони.

«Устранение диктатора Каддафи» теоретически могло быть благим делом, практически же привело к прямо противоположному результату, потому что Франция, устранив диктатора, не обеспечила порядок, и в стране наступил хаос, который «открыл двери ИГ» (запрещена в РФ), отметил генерал.

Европа прежде всего должна определиться, хочет ли она выстраивать отношения с Ливией как с единым государством или хочет закрепить фактически произошедший распад страны на три части, сказал Анджони. В настоящее время ситуация в стране ухудшается, а европейские страны, занятые своими делами, пустили ситуацию на самотек, считает генерал.

Европейские страны должны, с одной стороны, стимулировать экономическое развитие Африки, с другой — препятствовать нелегальной миграции. Верить в то, что на нелегальной миграции можно заработать — это утопия, что станет очевидным в момент, когда начнется «массовое прибытие отчаявшихся людей» в Европу, добавил Андлжони.

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