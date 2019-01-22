Президент Таджикистана провел перестановки кадров в государственных органах

Душанбе, , 14:41 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмон произвел ряд отставок и назначений в государственных органах республики, сообщили 22 января в пресс-службе главы государства.

Ректором института государственного управления при президенте Таджикистана назначен Абдухалил Гафурзода, директором национального законодательного центра при президенте республики назначен Изатулло Хабибзода. Его заместителем стал Фарход Махмадшозода.

Кроме того, правительство Таджикистана приняло постановление о назначении заместителями министра финансов Абдурахмона Халимзода и Карим Гулмуродзода. Правительство также назначило Мархабо Нурали и Бахтиера Сафарзода заместителями директора государственного предприятия «ЖКХ».

Постановлением правительства первый заместитель министра промышленности и новых технологий Таджикистана назначен Бахтиер Шарипов. Бывший глава ведомства Хол Хайдар назначен первым заместителем главы Согдийской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января глава Таджикистана Эмомали Рахмон сменил руководителя национальной авиакомпании «Таджик Эйр» и председателя государственного сберегательного банка «Амонатбонк».

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