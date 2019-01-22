КНДР раскритиковала Южную Корею за покупку самолетов «стелс»

Сеул, , 15:26 — REGNUM Главная северокорейская газета Трудовой партии Кореи «Нодон Синмун» обрушилась с критикой на правительство Южной Кореи за закупку американских истребителей малой заметности — «стелс». Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

«Нодон Синмун» утверждает, что действия Сеула противоречат его миролюбивой риторике и договорённостям, закреплённым в Пханмунджомской и Пхеньянской декларациях, а также подрывают мирный процесс на Корейском полуострове. Газета напомнила, что попытки наладить отношения в прошлом оканчивались неудачей именно из-за подобных провокационных шагов. «Нодон Синмун» также призвала отказаться от проведения совместных с США учений и размещения иностранных вооружений на территории Южной Кореи.

Правительство Республики Корея ещё в 2014 году заключило с США контракт на поставку 40 истребителей F-35A общей стоимостью 6,6 миллиардов долларов. Первые два самолета прибудут уже в марте и ещё десять — до конца 2019 года.