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В ПАСЕ прокомментировали исключение Украины из комитета по снятию санкций

Политика

По новому регламенту число представителей стран – членов организации в комитета не должно превышать двух

Страсбург, Франция, 22 января 2019, 14:31 — REGNUM  Представители Украины не вошли в состав комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по снятию антироссийских санкций из-за несоответствия географическому балансу, заявил представитель организации Тони Кокс.

«Оказалось, что в комитете по правилам процедуры, а также в комитете по выборам судей Украина и некоторые другие страны были перепредставлены», — рассказал в интервью РИА Новости Кокс, добавив, что окончательный состав должен был учитывать в том числе справедливый географический баланс.

Так, по новому регламенту число представителей стран — членов организации в комитета не должно превышать двух, тогда как у Украины было четыре представителя. В соответствии с этим список был аннулирован, а Киеву необходимо выдвинуть новых кандидатов.

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