США пригрозили Южной Корее пересмотром соглашения о взаимной обороне

Сеул, , 14:31 — REGNUM Власти Республики Корея должны принять план американской стороны, предусматривающий рост расходов Сеула на содержание военного контингента США. Об этом американский посол в стране Гарри Харрис заявил во время посещения администрации президента Мун Чжэ Ина в конце декабря 2018 года, сообщает телеканал KBS.

Ссылаясь на источники в правительстве, телеканал отмечает, что Харрис подчеркнул необходимость как можно скорее заключить очередное соглашение о распределении расходов. В противном случае, предупредил дипломат, США могут начать «пересмотр двустороннего соглашения о взаимной обороне».

Новое соглашение о распределении расходов на содержание американского военного контингента Сеул и Вашингтон обсуждали с весны 2018 года, однако к договоренности не пришли. В последний день минувшего года истек срок предыдущего договора о расходах на пребывание в Южной Корее 28,5 тыс. военнослужащих США. Он предусматривал ежегодное выделение Сеулом около 960 млрд вон ($860 млн).

СМИ сообщали о требовании президента США Дональда Трампа вдвое увеличить вклад южнокорейской стороны. В Сеуле ответили категорическими возражениями. Из-за разногласий новое соглашение заключить не удается.